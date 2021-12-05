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"Не считаю, что он сильнее Тюкавина". Тренер "Динамо" Воронин - об Агаларове

Тренер московского "Динамо" Андрей Воронин ответил на вопрос о форварде "Уфы" Гамиде Агаларове.
Фото: ФК "Уфа"
Сегодня, 5 декабря, "Динамо" на своем поле победило "Уфу" (2:0). Башкирский клуб заканчивал этот матч вдевятером, Агаларов не сумел отметиться результативными действиями.

"Нужен ли Агаларов в "Динамо"? Сегодня он не смог себя проявить. Я не считаю, что он сильнее Тюкавина", - сказал Воронин.

"Динамо" дома переиграло "Уфу" в 17-м туре РПЛ (2:0). На 29-й минуте Денис Макаров вывел москвичей вперед. В концовке встречи забил Арсен Захарян и установил итоговый счет. "Бело-голубые" набрали 35 очков и занимают 2-е место в таблице РПЛ. Отставание от "Зенита" составляет 2 очка.

Источник: Чемпионат


Теги: Воронин Динамо Агаларов УФА
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