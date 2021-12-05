Сегодня, 5 декабря, "Динамо" на своем поле победило "Уфу" (2:0). Башкирский клуб заканчивал этот матч вдевятером, Агаларов не сумел отметиться результативными действиями.
"Нужен ли Агаларов в "Динамо"? Сегодня он не смог себя проявить. Я не считаю, что он сильнее Тюкавина", - сказал Воронин.
"Динамо" дома переиграло "Уфу" в 17-м туре РПЛ (2:0). На 29-й минуте Денис Макаров вывел москвичей вперед. В концовке встречи забил Арсен Захарян и установил итоговый счет. "Бело-голубые" набрали 35 очков и занимают 2-е место в таблице РПЛ. Отставание от "Зенита" составляет 2 очка.
Источник: Чемпионат
"Не считаю, что он сильнее Тюкавина". Тренер "Динамо" Воронин - об Агаларове
Тренер московского "Динамо" Андрей Воронин ответил на вопрос о форварде "Уфы" Гамиде Агаларове.
Фото: ФК "Уфа"