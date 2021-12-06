Из обнародованного в понедельник, 6 декабря, постановления следует, что девятый арбитражный апелляционный суд частично удовлетворил жалобу компании "Бета", получившей права требования от "Ф-Групп" по цессии, на принятое в январе решение арбитражного суда Москвы. Тогда суд полностью отклонил иск "Ф-Групп". Решение суда первой инстанции изменено - с ответчика взыскали свыше 348 миллионов рублей из 491 миллиона, требуемых по иску.
Спор вытекал из соглашения подряда на возведение стадиона с офисно-гостиничным комплексом. Стоимость проведения работ составляла более 11 миллиардов рублей. Этот договор в 2013 году ПФК ЦСКА заключил с истцом (прежнее название - "ПСП-Фарман").
Источник: Sport24
Апелляционный суд взыскал с ЦСКА более 348 млн рублей по делу о строительстве стадиона
Суд взыскал с ЦСКА более 348 миллионов рублей по иску правопреемника ООО "Ф-Групп", обанкротившегося генподрядчика строительства стадиона для клуба ("ВЭБ Арена").
Фото: ТАСС