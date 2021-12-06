В четверг, 9 декабря, КДК РФС рассмотрит на своем заседании это удаление.
"По моему мнению, это красная карточка. Видно, как он продолжает движение ногой и продавливает. Не просто уткнулся в ногу соперника и очень быстро убрал свою ногу, а сделал какое-то движение. Не думаю, что красную карточку отменят. Основания для нее есть", - цитирует Сухину РБ Спорт.
"Спартак" со счетом 2:1 победил "Ахмат". Счет в матче на 13-й минуте открыл игрок "Спартака" Виктор Мозес. На 32-й минуте встречи арбитр Виталий Мешков после просмотра видеоповтора удалил с поля нападающего "красно-белых" Александра Соболева. Победу москвичам принес точный удар Квинси Промеса на 87-й минуте встречи.
КДК РФС рассмотрит отмену красной карточки форварду "Спартака" Соболеву
Сухина: красную карточку Соболева не отменят. Основания для нее есть
Арбитр ФИФА Станислав Сухина прокомментировал возможную отмену красной карточки, которую получил форвард "Спартака" Александр Соболев в матче с "Ахматом" (2:1).
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