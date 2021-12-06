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КДК РФС рассмотрит отмену красной карточки форварду "Спартака" Соболеву

Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что на ближайшем заседании рассмотрит удаление нападающего "Спартака" Александра Соболева в матче 17-го тура РПЛ с "Ахматом" (2:1).
Фото: ФК "Спартак"
"На ближайшем заседании будут рассматриваться три прямых удаления: Соболев, Кротов и Крыховяк. Все игроки приглашены на заседание. Так же рассмотрим перенесенный вопрос по матчу ЦСКА - "Зенит". Так же ряд вопросов связанных со скандированием ненормативной лексики и нарушением санитарного регламента", - цитирует Григорьянца "СЭ".

"Спартак" со счетом 2:1 победил "Ахмат". Счет в матче на 13-й минуте открыл игрок "Спартака" Виктор Мозес. На 32-й минуте встречи арбитр Виталий Мешков после просмотра видеоповтора удалил с поля нападающего "красно-белых" Александра Соболева. Победу москвичам принес точный удар Квинси Промеса на 87-й минуте встречи.

Отметим, что форвард "Спартака" Соболев из-за перебора желтых карточек пропустит игру Лиги Европы против "Легии", которая пройдет 9 декабря.


Теги: КДК РФС Соболев Спартак
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