Семин отметил, что награда досталась Захаряну заслуженно. По словам тренера, это признание не собьет полузащитника "Динамо" с нужного курса в развитии карьеры.
"Хочется верить, что эта награда только поспособствует дальнейшему прогрессу Арсена. Нам такие игроки нужны, их не так много. Болельщики ведь любят глазами, а Захарян играет зрелищно и с пользой для команды. Он абсолютно заслуженно получил награду лучшему молодому игроку. <...> Я не думаю, что эта награда может сбить Захаряна с нужного курса, он уже не раз показывал свое серьезное отношение к делу", - сказал Семин.
Отметим, что в текущем розыгрыше чемпионата России 18-летний Захарян провел 16 матчей, забил четыре гола и сделал пять голевых передач.
Источник: Sport24
Захарян признан лучшим молодым игроком года в РПЛ
Семин: Захарян абсолютно заслуженно получил награду лучшему молодому игроку РПЛ
Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин высказался о признании полузащитника "Динамо" Арсена Захаряна лучшим молодым игроком года в РПЛ.
Фото: Sport24