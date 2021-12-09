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Колосков - о "Спартаке" : никаких моментов они не создали

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался по поводу победы "Спартака" над "Легией" (1:0).
Фото: РБК
Вячеслав Колосков дал комментарий по поводу гостевой игры московского "Спартака" с польской "Легией" (1:0) в рамках 6-го тура группового этапа Лиги Европы.

"Разделяю всеобщее ликование болельщиков "Спартака". Молодцы, ничего не скажешь! Конечно, никаких моментов для себя в такой тяжелой игре они не создали. Ведь за 95 минут был только один по-настоящему голевой момент. Но при этом отлично сыграли в обороне" , - сказал Колосков.

Напомним, что благодаря этой победе красно-белые заняли первую строчку в группе C, набрав 10 очков. Ближайший матч столичный клуб проведёт 13 декабря в 19:00 по московскому времени. Соперником спартаковцев станет клуб "Сочи". Игра пройдёт в рамках 17-го тура РПЛ.

Источник: Sport24


Теги: Лига Европы Спартак Колосков
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