Боярский отметил, что достижения "Зенита" и "Спартака" вызывают гордость. По словам актера, он мечтает об успешных выступлениях российских команд в еврокубках.
"Зенит" и "Спартак" вышли в плей-офф, это гордость за нашу страну. Я мечтаю, чтобы как можно больше наших команд попадали в данную стадию и проходили дальше. Конкуренция между этими командами в чемпионате? Внутри мы сами разберемся. Увеличивать свое мастерство можно лишь тогда, когда ты играешь с "Челси", "Барселоной" и другими топами", - сказал Боярский.
Напомним, что накануне "Спартак" победил "Легию" в гостях с минимальным счетом и вышел в плей-офф Лиги Европы с первого места в группе. Ранее в плей-офф турнира также попал "Зенит", занявший третье место в группе Лиги чемпионов.
Источник: Матч ТВ
Боярский: "Зенит" и "Спартак" вышли в плей-офф Лиги Европы, это гордость за нашу страну
Известный актер, болельщик "Зенита" Михаил Боярский прокомментировал выход петербургской команды и "Спартака" в плей-офф Лиги Европы.
Фото: РИА Новости