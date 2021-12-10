Калиниченко отметил, что не хотел бы, чтобы Витория покинул "Спартак". При этом, по словам бывшего игрока "красно-белых", руководство клуба вряд ли изменит свое решение уволить португальского специалиста.
"Для меня-то Руя не надо было бы увольнять в принципе, но решение-то, похоже, уже принято, уже все его "обсосали", и обратно эту историю уже не открутишь. Ну что ж, очередные имиджевые потери будут у руководства клуба. Потому что такие вещи сложно объяснить болельщикам, хотя что-то уже попытались объяснить", - сказал Калиниченко.
Напомним, что накануне "Спартак" под руководством Витории победил "Легию" с минимальным счетом и пробился в 1/8 финала Лиги Европы. При этом в чемпионате России москвичи находятся в середине таблицы - на девятом месте. По итогам 17 туров в активе команды 23 очка.
Источник: РБ Спорт
Калиниченко: обратно историю с увольнением Витории уже не открутишь
Экс-игрок "Спартака" Максим Калиниченко поделился мнением о возможном увольнении Руя Витории с поста главного тренера "красно-белых".
Фото: "Спартак"