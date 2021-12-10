По информации источника, Соколова рассматривают в качестве пополнения "Спартака-2", который выступает в Футбольной национальной лиге.
Полузащитник Игорь Соколов является воспитанником "Строгино". В текущем сезоне 19-летний футболист провел 21 матч во всех турнирах, в которых забил 9 голов и стал автором 6 результативных передач. Контракт Соколова со "Строгино" рассчитан до лета 2022 года, портал transfermarkt оценивает его стоимость в 250 тыс евро.
Источник: Матч ТВ
Источник: 19-летний хавбек "Строгино" Игорь Соколов пройдет просмотр в "Спартаке"
Полузащитник "Строгино" Игорь Соколов пройдет просмотр в "Спартаке".
Фото: ФК "Строгино"