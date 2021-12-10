Накануне "Спартак" в гостях обыграл "Легию" (1:0) и с первого места вышел в плей-офф Лиги Европы. Московский клуб напрямую попал в 1/8 финала турнира.
"Надо ли оставлять Виторию? Есть руководство, они решат. Но мне кажется, команда выдала очень хороший результат в еврокубках – выйти с первого места из такой сложной группы. Двоякое впечатление.
Как далеко "Спартак" может пройти? Будет сложно, слабых соперников не будет, но играть можно и нужно", - сказал Парфенов.
"Спартак" обыграл "Легию" (1:0). Единственный гол в матче на 17-й минуте забил полузащитник "Спартака" Зелимхан Бакаев. Московский клуб в 1/8 финала Лиги Европы сыграет с победителем раунда стыковых матчей ЛЕ. Жеребьевка стыков Лиги Европы пройдет в понедельник, 13 декабря.
Источник: Спорт день за днем
Парфенов: под руководством Витории "Спартак" выдал очень хороший результат в еврокубках
Бывший игрок "Спартака" Дмитрий Парфенов оценил результаты "красно-белых" в групповом этапе Лиги Европы.
Фото: ПФК "Арсенал"