- Чем "Динамо" будет обыгрывать "Зенит"? Они девятерых уфимцев еле одолели. Разве "Динамо" - команда, что ли? Посмотрите, как они играют. Нужно было удалить еще восьмерых уфимцев, чтобы они забили три гола. "Динамо" - такая же команда, как и все остальные. Волей судьи оказалась наверху. Чем она лучше "Уфы"? - передает слова Лозы "СЭ".
"Динамо" и "Зенит" встретятся между собой в матче 18 тура Российской премьер-лиги, встреча пройдет на "ВТБ Арене" и начнется в 14:00 по московскому времени 12 декабря. Бело-голубые занимают вторую строчку турнирной таблицы с 35 набранными очками. Петербуржцы возглавляют чемпионскую гонку, на их счету 37 очков. В случае собственной победы "Динамо" опередит "Зенит" и выйдет на первое место.
Лоза: чем "Динамо" будет обыгрывать "Зенит", разве это команда? Они девятерых уфимцев еле одолели
Фото: ФК "Зенит"