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Мостовой признался, что на ЧМ-2026 будет персонально болеть за Месси
Сегодня, 10:01
Бывший российский футболист Александр Мостовой рассказал, за кого будет болеть на чемпионате мира 2026 года.
Фото: Reuters
Турнир стартует 11 июня на стадионе "Ацтека" в Мехико матчем между сборными Мексики и ЮАР.
"Станет ли главной звездой Олисе из Франции? Когда у тебя в команде есть Дембеле и Мбаппе, любой рядом может стать звездой. В любой команде есть хорошие ребята, кто?то как обычно стрельнет.
Конечно, мне хотелось бы, чтобы Месси второй раз подряд поднял Кубок мира. И он хотел бы. Я думаю, что и Португалия хотела бы выиграть. У них хорошая, сильная сборная. Персонально я всегда за Месси. Был, есть и останусь", — отметил Мостовой в беседе с
"Матч ТВ"
.
В 2022 году Лионель Месси в составе сборной Аргентины впервые в карьере выиграл чемпионат мира. На групповом этапе ЧМ-2026 аргентинская команда сыграет в квартете J со сборными Алжира, Австрии и Иордании.
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Александр Мостовой
ЧМ-2026
Сборная Аргентины
Опубликовал:
Максим Фомченков
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