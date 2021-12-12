"Сейчас мы интересуемся многими игроками. Да, в том числе и Александром Ломовицким из "Спартака", - цитирует Сайманова "СЭ".
Напомним, информация о возможном переходе Ломовицкого в "Рубин" появилась вчера. По информации журналиста Максима Алланазарова клубы могут завершить сделку в ближайшее время.
В текущем сезоне воспитанник "Спартака" провел 20 матчей за красно-белых во всех турнирах и отметился одной голевой передачей. Его трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 1.5 млн евро. Контракт полузащитника со "Спартаком" действует до лета 2023 года.
В "Рубине" подтвердили, что интересуются Ломовицким
Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов прокомментировал слухи о возможном переходе в казанский клуб полузащитника "Спартака" Александра Ломовицкого.
Фото: ФК "Спартак"