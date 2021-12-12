"Может ли "Динамо" стать чемпионом? Конечно, я в этом уверен. Сегодня было важно не проиграть и не отпустить питерцев далеко в отрыв. Мы это сделали. Если нам удастся провести в таком же ритме и темпе вторую часть сезона, то мы станем чемпионами" – цитирует Воронина "СЭ".
Напомним, в последнем туре "Динамо" сыграло вничью с лидирующим "Зенитом" (1:1). "Зенит" вел в счете после гола Клаудиньо. Но во втором тайме счет удалось сравнять Скопинцеву. Кроме того, тот же Клаудиньо не реализовал пенальти, пробив мимо ворот в самом начале встречи.
В результате команды ушли на перерыв в двух очках друг от друга: на счету "Зенита" 38 очков, а в активе бело-голубых 36.
Воронин: если "Динамо" удастся провести в таком же ритме вторую часть сезона, то мы станем чемпионами
Тренер "Динамо" Андрей Воронин высказался о шансах его команды на победу в РПЛ.
Фото: РПЛ