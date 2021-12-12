"Как складываются взаимоотношения с Гисдолем? Не могу ответить на этот вопрос. В команде спокойная атмосфера? Не могу ответить на этот вопрос", - приводит слова Смолова Чемпионат.
Напомним, что накануне "Локомотив" победил "Уфу" в матче 18-го тура РПЛ (2:0).
31-летний Смолов провел 15 матчей в текущем розыгрыше РПЛ. На счету нападающего семь забитых мячей.
"Локомотив" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 28 очков.
Смолов: как складываются отношения с Гисдолем? Не могу ответить
Форвард "Локомотива" Федор Смолов отказался отвечать на вопрос о своих взаимоотношениях с наставником команды Маркусом Гисдолем.
Фото: "Локомотив"