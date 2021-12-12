"Мы подадим протест в ЭСК. Но это же бесполезно, всем это ясно. Что толку от этого? Что поменяется? Если бы эти протесты что-то меняли", - цитирует Газизова РИА Новости.
"Уфа" уступила "Локомотиву" со счетом 0:2 в гостевом матче 18-го тура Российской Премьер-лиги. Башкирский клуб ушел на зимнюю паузу на предпоследнем, 15-м месте, в таблице чемпионата России. В активе команды 16 очков.
В первом официальном матче 2022 года "Уфа" в гостях сыграет против "Ахмата". Игра в Грозном должна состояться в конце февраля.
Мурзагулов: хочу поздравить арбитра с победой "Локомотива", потому что он сделал этот результат
"Уфа" обжалует судейство в матче 18-го тура РПЛ с "Локомотивом"
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов заявил, что клуб обратится в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) РФС для подачи жалобы на работу арбитра Артема Любимова в матче 18-го тура РПЛ с "Локомотивом".
Фото: ФК "Спартак"