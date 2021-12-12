По информации источника, у Игбуна летом был вариант с переездом в Турцию, но форвард от него отказался, так как нигерийца не устроили финансовые условия. "Динамо" же отказалось компенсировать разницу в зарплате футболиста.
Контракт Игбуна с "бело-голубыми" рассчитан до лета 2022 года. Если "Динамо" не сумеет найти ему новую команду, то Сильвестр покинет Москву в статусе свободного агента. Продлевать соглашение с форвардом "Динамо" не планирует.
Нападающий Сильвестр Игбун в текущем сезоне провел 12 матчей во всех турнирах, сыграв суммарно в них 151 минуту. На его счету 1 забитый мяч. В общей сложности 31-летний форвард сыграл за "бело-голубых" в 53 матчах, в которых забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу. В "Динамо" Игбун выступает за "Динамо" с 2019 года.
Источник: Metaratings
СМИ: "Динамо" попробует зимой трудоустроить Игбуна
"Динамо" во время зимней паузы постарается найти команду для нападающего Сильвестра Игбуна.
Фото: ФК "Динамо"