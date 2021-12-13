Эта игра пройдет сегодня, 13 декабря, на стадионе "Фишт". Начало - в 19:00 мск. Обслуживать встречу будет бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым, за систему ВАР будет отвечать Кирилл Левников.
"Очень бы хотелось, чтобы "красно-белые" выиграли, а как будет, не знаю. Будут ли проблемы в нападении без Соболева? Команда доказала, что может и без него забивать. Не думаю, что для тренера будет проблемой сделать нужную ротацию и решить проблему с нападением", - приводит слова Кафельникова "СЭ".
"Спартак" перед матчем 18-го тура РПЛ занимает в турнирной таблице 9-е место, набрав в 17 матчах 23 очка. "Сочи" на данный момент располагается на 6-й строчке, имея в активе 28 очков.
В четверг, 9 декабря, "Спартак" вышел в 1/8 финала Лиги Европы, обыграв в последнем туре второго по значимости еврокубка "Легию" (1:0).
"Спартак" доказал, что может и без Соболева забивать". Кафельников - о матче против "Сочи"
Экс-первая ракетка мира, болельщик "Спартака" Евгений Кафельников поделился ожиданиями от предстоящего матча "красно-белых" против "Сочи".
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