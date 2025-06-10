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Иранский клуб сделал предложение махачкалинскому "Динамо" по трансферу Джавада

Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов высказался о возможном уходе из клуба Мохаммаджавада Хоссейннеджада.
Фото: "Динамо" Махачкала
"Предложение по Джаваду есть, мы ознакомились с ним. Но пока на этом все. Это один из иранских клубов. Но лично я не думаю, что ему стоит возвращаться на родину", - цитирует Газизова "РБ Спорт".

В минувшем сезоне Мохаммаджавада Хоссейннеджада провел за "Динамо" Махачкала в рамках Российской Премьер-Лиги 24 матча и отметился 3 забитыми мячами и 3 голевыми передачами.

По итогам сезона-2024/2025 махачкалинское "Динамо" заняло 11 место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав в 30 турах 29 баллов.

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