По информации источника, сейчас Ломовицкий договаривается с казанским клубом об условиях личного контракта.
Сообщается, что "Рубин" уже прислал оффер в "Спартак" на покупку футболиста. Клубы между собой договорились. Отмечается, что сумма трансфера составит 1,5 млн евро. Когда все будет согласовано, о переходе будет объявлено официально.
В текущем сезоне полузащитник Александр Ломовицкий провел за "Спартак" 20 матчей во всех турнирах, на его счету 1 голевая передача. В общей сложности за "красно-белых" 23-летний футболист сыграл в 45 матчах, отдав 2 результативные передачи. Контракт Ломовицкого со "Спартаком" рассчитан до лета 2023 года, портал transfermarkt оценивает его стоимость в 1,5 млн евро.
Источник: РБ Спорт
Источник: Ломовицкий может перейти из "Спартака" в "Рубин"
СМИ: "Спартак" получит 1,5 млн евро за переход Ломовицкого в "Рубин"
Полузащитник "Спартака" Александр Ломовицкий может продолжить карьеру в "Рубине".
Фото: ФК "Спартак"