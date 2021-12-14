— Ножки у него короткие, бежит он слабо. Что ж таких футболистов набирают? Он не догоняет футболистов с мячом — как такое может быть? Колхозный уровень, — рассказал Пономарев в интервью "СЭ".
24-летний Кофрие стал игроком "Спартака" летом за 2,5 миллиона евро. В 14 матчах за клуб бельгийский защитник заработал три красные карточки. Контракт с Кофрие подписан до 2025 года.
Червиченко: мне с каждым матчем все больше нравится Витория. Лично я буду сожалеть, если он покинет "Спартак"
Источник: Витория покинет "Спартак" и получит от клуба крупную неустойку
Ветеран ЦСКА — о Кофрие: колхозный уровень
Фото: ФК "Спартак"