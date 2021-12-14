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Сайманов рассказал о степени доверия руководства "Рубина" к тренерскому штабу Слуцкого

Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов ответил на вопрос о доверии руководства казанского клуба к главному тренеру Леониду Слуцкому.
Фото: ФК "Зенит"
- Что касается главного тренера, то у руководства "Рубина" полное и безусловное доверие к Леониду Слуцкому и его тренерскому штабу. Тренерский вопрос в клубе даже не поднимался, - передает слова Сайманова "Чемпионат".

В последних 15 матчах Российской премьер-лиги "Рубин" под руководством Леонида Слуцкого одержал 3 победы, 4 раза сыграл вничью и потерпел 8 поражений, набрав на этом отрезке 13 очков. Всего в активе казанского клуба 22 набранных очка, которые позволяют ему занимать десятую строчку в турнирной таблице чемпионата России по итогам осенней части турнира.


Теги: Рубин Слуцкий Сайманов
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