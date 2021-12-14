Сайманов рассказал о степени доверия руководства "Рубина" к тренерскому штабу Слуцкого

Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов ответил на вопрос о доверии руководства казанского клуба к главному тренеру Леониду Слуцкому.

Фото: ФК "Зенит"





В последних 15 матчах Российской премьер-лиги " - Что касается главного тренера, то у руководства "Рубина" полное и безусловное доверие к Леониду Слуцкому и его тренерскому штабу. Тренерский вопрос в клубе даже не поднимался, - передает слова Сайманова " Чемпионат ".В последних 15 матчах Российской премьер-лиги " Рубин " под руководством Леонида Слуцкого одержал 3 победы, 4 раза сыграл вничью и потерпел 8 поражений, набрав на этом отрезке 13 очков. Всего в активе казанского клуба 22 набранных очка, которые позволяют ему занимать десятую строчку в турнирной таблице чемпионата России по итогам осенней части турнира.