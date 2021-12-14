По информации СМИ, Ваноли в ближайшее время должен подписать контракт с "красно-белыми". На посту главного тренера "Спартака" он сменит португальца Руя Виторию. Сообщалось, что Паоло Ваноли прибудет в Москву 15 декабря, а на следующий день запланировано подписание контракта и официальная презентация итальянца московским клубом.
"Ваноли – квалифицированный специалист. Не совсем правильно говорить, что это только помощник. Он уже имел опыт работы самостоятельным тренером на уровне юношеских сборных Италии. Его стиль можно привязать к немецкой системе. Эдакий "человек-гик", - сказал Великих.
Великих отметил, футбол Ваноли похож на стиль Антонио Конте, но больше все же на тот, что ставит Симоне Индзаги в "Интере".
Руй Витория возглавил "Спартак" перед началом сезона-2021/22. Португалец подписал с "красно-белыми" контракт на 2 года. Под его руководством "Спартак" провел 26 матчей, в которых одержал 9 побед, 6 раз сыграл вничью, а также потерпел 11 поражений.
Источник: Спорт день за днем
Скаут Серии А: Ваноли – квалифицированный специалист. Не совсем правильно говорить, что это только помощник
Скаут Алекс Великих, специализирующийся на Серии А будущем главном тренере "Спартака" Паоло Ваноли.
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