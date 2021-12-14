В прошлом сезоне нижегородцы выступали в ФНЛ, финишировав на 3-м месте. Из-за того, что "Оренбургу", ставшему вторым, отказали в лицензировании, "Нижний Новгород" получил прямую путевку в РПЛ.
На зимний перерыв "Нижний Новгород" ушел на 13-м месте в таблице, набрав в 18 матчах 19 очков.
"Оценка первой части сезона? Четыре с минусом. Стартовали мы прилично, набрав очки там, где мало кто ожидал. Это был хороший отрезок. В начале сезона выглядели лучше, чем потом, когда, напротив, были незапланированные потери очков", - цитирует Измайлова "Матч ТВ".
В последнем матче перед зимней паузой "Нижний Новгород" сыграл вничью 0:0 с "Краснодаром". Следующий матч подопечные Кержакова проведут в феврале 2022 года. Соперником нижегородцев по 19 туру РПЛ станет "Урал". Игра для "Нижнего Новгорода" будет домашней.
Гендиректор "Нижнего Новгорода" поставил оценку команде за первую часть сезона
Генеральный директор "Нижнего Новгорода" Равиль Измайлов оценил выступление команды в первой части сезона Российской Премьер-лиги.
Фото: ФК "Нижний Новгород"