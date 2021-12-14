Напомним, Черевченко возглавил "Химки" 19 ноября, будучи за месяц до этого уволенным с поста главного тренера команды.
"Кредит доверия к Черевченко большой, он всегда таким был и остается. У нас произошел небольшой сбой - нужно было отдохнуть 20-25 дней друг от друга. Был такой краткосрочный отпуск в середине сезона, чтобы перезарядиться", - приводит слова Терюшкова Sport24.
"Химки" ушли на зимний перерыв на последнем, 16-м месте, в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. В 18 матчах подмосковный клуб набрал 14 очков. В последнем матче 2021 года подопечные Черевченко проиграли в гостях "Ахмату" (1:4). Безвыигрышная серия "Химок" в чемпионате России составляет 7 матчей.
В первом официальном матче после паузы "Химки" встретятся с московским "Динамо".
Терюшков: кредит доверия к Черевченко большой, он всегда таким был и остается
Член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков рассказал о доверии к главному тренеру подмосковного клуба Игорю Черевченко.
Фото: ФК "Химки"