Как сообщает "Евро-Футбол.Ру", полузащитник рассчитывает остаться в московской команде, но нового соглашения от клуба на данный момент не получал.
Действующий контракт 30-летнего игрока рассчитан до завершения сезона-2026/27. Миранчук присоединился к бело-голубым в сентябре 2025 года.
В нынешнем чемпионате России полузащитник провёл шесть матчей и забил два мяча.
Миранчук принял решение по своему будущему в "Динамо" - источник
Переговоры о будущем Антона Миранчука в "Динамо" пока не начинались.
фото: ФК "Динамо"