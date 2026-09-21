Миранчук принял решение по своему будущему в "Динамо" - источник

Переговоры о будущем Антона Миранчука в "Динамо" пока не начинались.
фото: ФК "Динамо"
Как сообщает "Евро-Футбол.Ру", полузащитник рассчитывает остаться в московской команде, но нового соглашения от клуба на данный момент не получал.

Действующий контракт 30-летнего игрока рассчитан до завершения сезона-2026/27. Миранчук присоединился к бело-голубым в сентябре 2025 года.

В нынешнем чемпионате России полузащитник провёл шесть матчей и забил два мяча.

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