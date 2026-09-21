В "Спартаке" высказались о конкуренции между Угальде и Даку

"Они сейчас очень хорошо дополняют друг друга. Это чувствуется и в тренировках, и в играх, и, самое главное, в быту. Мы видим то, как они взаимодействуют вне поля.
И это очень хорошая, здоровая коммуникация. Сейчас такое впечатление, что эта пара нападающих будет максимально эффективно дополнять друг друга", - сказал Романов в эфире "Матч ТВ".
Албанский центрфорвард Мирлинд Даку пополнил состав московского "Спартака" минувшим летом, перейдя из казанского "Рубина" и подписав контракт на три года. В составе красно-белых 28-летний нападающий принял участие в 9 матчах чемпионата и Кубка России, забил один гол и отдал две голевые передачи.
Манфред Угальде сыграл в 13 матчах и записал на свой счет 6 забитых мячей и два ассиста.