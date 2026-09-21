Бывший нападающий "Спартака" оценил перспективы Дзюбы в РПЛ

- Такие игроки идут на пользу любому коллективу. У Артема есть опыт, лидерские качества. У команд было время, чтобы присмотреться к нему. Видимо, реального интереса нет. Но для меня Дзюба - это тот человек, который может привести команду к чемпионству.
Думаю, Артем был бы полезен любому клубу РПЛ, - цитирует Яковлева "СЭ".
Последней командой Дзюбы был "Акрон", за который он выступал с сентября 2024 года. В сезоне-2025/26 нападающий принял участие в 28 матчах во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал пять результативных передач.