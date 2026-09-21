Игонин рассказал, что помогло Соболеву изменить ситуацию в "Зените"

- Отношение Соболева к футболу, когда он только перешел в "Зенит" и сейчас абсолютно разное.
Если Александр физически не тянул, то тут ничего не сделаешь. Соболева много критиковали, а сейчас другая ситуация. Ему было важно почувствовать себя значимым игроком в команде. Это мотивирует Александра, такая вот черта нападающего. Тут вопрос не в конкуренции, а в том, как он тренируется и настраивается на матчи, - передаёт слова Игонина "РБ Спорт".
В нынешнем сезоне Соболев забил 10 мячей и сделал две результативные передачи в 12 встречах за "Зенит". Контракт 29-летнего форварда с петербуржцами действует до конца июня 2027 года, а его рыночная стоимость оценивается Transfermarkt в семь миллионов евро.