Игонин рассказал, что помогло Соболеву изменить ситуацию в "Зените"

Алексей Игонин отметил изменения в игре Александра Соболева по сравнению с его первыми месяцами в "Зените".
Фото: ФК "Зенит"
Бывший футболист петербургского клуба считает, что нападающему было важно ощутить собственную значимость для команды.

- Отношение Соболева к футболу, когда он только перешел в "Зенит" и сейчас абсолютно разное.

Если Александр физически не тянул, то тут ничего не сделаешь. Соболева много критиковали, а сейчас другая ситуация. Ему было важно почувствовать себя значимым игроком в команде. Это мотивирует Александра, такая вот черта нападающего. Тут вопрос не в конкуренции, а в том, как он тренируется и настраивается на матчи, - передаёт слова Игонина "РБ Спорт".

В нынешнем сезоне Соболев забил 10 мячей и сделал две результативные передачи в 12 встречах за "Зенит". Контракт 29-летнего форварда с петербуржцами действует до конца июня 2027 года, а его рыночная стоимость оценивается Transfermarkt в семь миллионов евро.

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