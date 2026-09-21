Как пишет "Спорт день за днём", руководство воронежского клуба ожидает от команды улучшения результатов в матчах после международной паузы.
В случае отсутствия изменений "Факел" может расстаться с главным тренером. В клубе уже рассматривают несколько российских и иностранных специалистов, однако переговоры с потенциальными преемниками Василенко пока не начались.
Первую встречу после паузы воронежцы проведут дома против "Локомотива", после чего сыграют на выезде с "Крыльями Советов". За девять туров "Факел" набрал три очка и располагается на последнем месте в таблице.
Клуб РПЛ может уволить тренера - ему дали два матча - источник
Будущее Олега Василенко в "Факеле" может определиться в двух ближайших турах РПЛ.
Фото: ФК "Факел"