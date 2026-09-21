Агент экс-игрока "Спартака" высказался о возможном возвращении в РПЛ

Максимилиано Кофрие остаётся без клуба после завершения контракта с французским "Клермоном".
Фото: ФК "Спартак"
Представитель 29-летнего защитника Давид Ласарацина сообщил, что возвращение бывшего футболиста "Спартака" в Россию пока не обсуждается.

- Сейчас интереса из России к Кофрие нет. Макс готов вернуться в Росси, но предложений не поступало. Пока еще нет точного понимания, где Кофрие продолжит карьеру. Есть несколько возможных вариантов, - цитирует агента "РБ Спорт".

В "Спартаке" Кофрие играл с 2021 года, а затем отправился в аренду в "Клермон", который впоследствии выкупил защитника. В прошлом сезоне он сыграл 19 матчей за французскую команду во всех турнирах. Сейчас Кофрие находится в статусе свободного агента, а Transfermarkt оценивает его в 700 тысяч евро.

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