"Даже Дзюба не помог бы". Смородская - о положении "Локомотива"

Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская высказалась о нынешнем положении команды.
Фото: ФК "Локомотив"
"Нынешнее положение "Локомотива" очень сильно удручает. Команда просто катится вниз! И самое печальное во всем этом, что никто в руководстве не знает, как выбираться из этой ситуации.

Мне кажется, даже Дзюба не помог бы этой команде. Проблема кроется глубоко внутри", - сказала Смородская.

Московский "Локомотив" ушел на паузу в чемпионате, находясь на 14-й строчке в турнирной таблице. В девяти стартовых турах команда набрала всего 7 очков и располагается в зоне стыковых матчей. За этот отрезок "железнодорожники" сумели одержать лишь одну победу.

Напомним, Артем Дзюба выступал за "Локомотив" с февраля 2023 по июнь 2024 года. В составе красно-зеленых нападающий оформил 12+9 по системе гол плюс пас в 39 играх.

Источник: "СЭ"

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