"Даже Дзюба не помог бы". Смородская - о положении "Локомотива"

Мне кажется, даже Дзюба не помог бы этой команде. Проблема кроется глубоко внутри", - сказала Смородская.
Московский "Локомотив" ушел на паузу в чемпионате, находясь на 14-й строчке в турнирной таблице. В девяти стартовых турах команда набрала всего 7 очков и располагается в зоне стыковых матчей. За этот отрезок "железнодорожники" сумели одержать лишь одну победу.
Напомним, Артем Дзюба выступал за "Локомотив" с февраля 2023 по июнь 2024 года. В составе красно-зеленых нападающий оформил 12+9 по системе гол плюс пас в 39 играх.
Источник: "СЭ"