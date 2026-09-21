"Я вижу, как он поменялся". Тренер "Спартака" - об Угальде

Тренер "Спартака" Вадим Романов рассказал об изменениях в нападающем Манфреде Угальде после прихода в команду Мирлинда Даку.
Фото: ФК "Спартак"
"Угальде очень правильно воспринял приход Даку. Эта ситуация сделала его сильнее. Он понимает, что, если у него есть такой сильный конкурент, он должен этим воспользоваться.

Я вижу, как он поменялся. Он стал более злым, готов каждую тренировку, каждую игру выжимать из себя 200%", - сказал Романов в эфире "Матч ТВ".

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Манфред Угальде отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей в 9 турах. Также на счету 24-летнего костариканского нападающего 3+1 по системе гол плюс пас в трех матчах текущего розыгрыша Кубка России.

Угальде защищает красно-белые цвета с января 2024 года. Действующий контракт форварда с московским клубом рассчитан до лета 2028-го.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +3
  • Не нравится