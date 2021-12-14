Баженов отметил, что "Спартак" стал для него главным разочарованием первой части нынешнего розыгрыша РПЛ.
"Было заявлено, что к 100-летию "Спартака" будут бороться за чемпионство. Но с первых туров пришло понимание, что в этой команде присутствуют лебедь, рак и щука, которые идут не в одном направлении, а тянут в разные стороны. Соответственно, нет результата в чемпионате.
"Спартак" - главное разочарование? Для меня - да, конечно. Но есть объективные причины, про которые уже все говорили, так что все логично", - сказал Баженов.
Отметим, что "Спартак" занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. В активе москвичей 23 набранных очка. В Лиге Европы "Спартак" пробился в 1/8 финала. "Красно-белые" заняли первое место в своей группе, оставив позади "Наполи", "Лестер" и "Легию".
Источник: РБ Спорт
Баженов: "Спартак" - главное разочарование первой части сезона
Экс-игрок "Спартака" Никита Баженов прокомментировал выступления "красно-белых" в первой части сезона.
Фото: "Спартак"