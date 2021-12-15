"Шварц всем всё доказал. Мне игра команды нравится. В коллективе его очень уважают, ценят и любят, поэтому я не удивлён, что с ним продлили контракт. В игре и становлении команды заслуга Шварца очень большая.
Он сейчас работает на пять с плюсом. На "Динамо" очень приятно смотреть", – цитирует Орещука "Metaratings".
Напомним, сегодня стало известно о продлении контракта Шварца с "Динамо" до 2024 года.
Москвичи ушли на зимний перерыв с 36-мя очками на 2-м месте, на два очка отставая от лидирующего "Зенита". В последнем туре РПЛ бело-голубые сыграли вничью как раз с питерцами (1:1). На гол Клаудиньо они ответили точным ударом Скопинцева.
В первом туре после возобновления чемпионата "Динамо" в гостях сыграет с "Химками". Встреча состоится 25 февраля.
Орещук: Шварц всем всё доказал. Сейчас он работает на пять с плюсом
Бывший спортивный директор "Динамо" Роман Орещук оценил решение москвичей продлить контракт с нынешним тренером клуба Сандро Шварцем.
Фото: ФК "Динамо"