Шварц отметил, что нынешние результаты "Динамо" уже являются серьезным успехом для команды.
"Для нас важно успешно играть, побеждать. Мы реалисты. И понимаем, что уже достигли серьезного успеха, учитывая, что "Динамо" - молодая команда. У нас хорошие результаты, мы верим в свои силы и продолжим извлекать максимум. Сейчас ключевая задача - не сворачивать с выбранного пути", - сказал Шварц.
Отметим, что "Динамо" располагается на втором месте в турнирной таблице РПЛ после 18 проведенных туров чемпионата. В активе "бело-голубых" 36 набранных очков. Во главе турнирной таблицы чемпионата находится "Зенит". Петербуржцы опережают команду Шварца на два очка.
Источник: Чемпионат
Шварц высказался о трансферных планах "Динамо"
Шварц ответил на вопрос о готовности "Динамо" к борьбе за чемпионство
Главный тренер "Динамо" Сандро Шварц ответил на вопрос о готовности команды бороться за чемпионство в РПЛ.
Фото: "Динамо"