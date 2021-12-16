"Никаких предложений у нас нет. Ни от "Локомотива", ни от "Зенита", - цитирует Иванова "СЭ".
Напомним, вчера появилась информация, что Адамов близок к переходу в "Локомотив". Сообщалось, что переговоры между клубами находятся в продвинутой стадии, а сам игрок желает сменить команду.
В нынешнем сезоне Адамов провел за "Урал" 17 матчей и отметился 1 голом. Он перебрался в Екатеринбург в начале этого года из "Ахмата". Сейчас его стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 500 тысяч евро.
Иванов: никаких предложений по Адамову у нас нет. Ни от "Локомотива", ни от "Зенита"
Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал слухи о возможном уходе защитника клуба Арсена Адамова.
Фото: РПЛ