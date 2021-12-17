Напомним, ранее Госдума приняла закон о введении паспорта болельщика (Fan ID) для посетителей массовых спортивных мероприятий в России. Закон вступит в силу 1 июня 2022 года.
Губерниев в своем комментарии отказался говорить о том, как он относится к внедрению Fan ID.
"Какая разница, как я отношусь к этому закону? Об этом надо было говорить раньше. Сейчас я скажу, что негативно отношусь к введению Fan ID или, наоборот, позитивно. Что изменится? Ничего. Закон принят", - сказал Губерниев.
Источник: Sport24
Губерниев прокомментировал принятие закона о Fan ID
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о принятии закона, предполагающего введение Fan ID для посетителей массовых спортивных мероприятий.
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