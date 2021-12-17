Орещук: Fan ID не нужен чемпионату России

Орещук отметил, что не поддерживает внедрение Fan ID. По его словам, эта система не нужна чемпионату России.
"Нужен ли Fan ID нашему чемпионату? Нет, Fan ID не нужен. Одним документом больше, другим меньше. Его еще нужно будет оформлять через "Госуслуги". Но зачем человеку Fan ID, если он уже будет зарегистрирован в базе "Госуслуг"? Я этого момента вообще не понимаю. В чем проблема? О чем разговор идет?" - сказал Орещук.
Напомним, что в пятницу, 17 декабря, Госдума приняла закон, предполагающий введение паспорта болельщика (Fan ID) для посетителей массовых спортивных мероприятий в России. Закон должен вступить в силу летом 2022 года. Ожидается, что он будет действовать с 1 июня.
Источник: РБ Спорт
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Футбольный менеджер Роман Орещук прокомментировал принятие закона о введении Fan ID.
Фото: РИА Новости