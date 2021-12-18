- Я в такие назначения не верю. У Ваноли нет опыта работы главным тренером, как о нем можно вообще судить? "Спартак" всю жизнь проводит такие скоропостижные решения, которые являются безграмотными и ни к чему хорошему не приводят. Все хорошо сложилось с Тедеско, но это больше удача, чем плановое решение. То же самое можно сказать про Карреру. Назначение Ваноли - это затыкание дыр или выстраивание какого-то непонятного бизнеса, - передает слова Тарпищева Metaratings.
17 декабря было объявлено о назначении на пост главного тренера московского "Спартака" 49-летнего итальянца Паоло Ваноли. С лета 2017 года по май 2021 года Паоло был помощником Антонио Конте в "Челси" и "Интере", а ранее длительное время работал в системе молодежных сборных Италии, опыта самостоятельной работы в клубах высшего дивизиона новый наставник "Спартака" не имеет. Ваноли сменил в этой должности 51-летнего португальца Руя Виторию, уволенного 15 декабря. С Виторией красно-белые заняли первое место в группе Лиги Европы с "Наполи", "Лестером" и "Легией", дважды обыграв "Наполи" и один раз "Легию", но остаются девятыми в чемпионате России с 23 очками после 18 сыгранных матчей.
Забивал в «Лужниках», проиграл в финале ЧЕ сборной России U17, выиграл скудетто с Конте. Главное о Паоло Ваноли
Тарпищев - о назначении Ваноли: "Спартак" всю жизнь проводит безграмотные скоропостижные решения
Президент федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал назначение Паоло Ваноли на пост главного тренера московского "Спартака".
Фото: Reuters