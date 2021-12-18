"Я слышал интервью нового главного тренера. Он собирается приложить силы и опыт, но ничего не обещает. Тренер сказал, что с игроков снимет семь шкур и будет их дрессировать. С таким тренером "Спартак" способен достойно выступить. "Спартак" обязательно будет, как и всегда, главным соперником "Зенита", - приводит слова Боярского "СЭ".
О назначении Паоло Ваноли новым главным тренером "Спартака" официально объявили 17 декабря. До этого специалист входил в штаб Антонио Конте в "Челси" и "Интере", но никогда не тренировал клубы самостоятельно.
После окончания первой части сезона красно-белые занимают 9-е место в турнирной таблице РПЛ, в их активе 23 очка. Отрыв от еврокубковой зоны сейчас составляет 7 очков.
Боярский - о назначении Ваноли: "Спартак" обязательно, как и всегда, будет главным соперником "Зенита"
Известный актер и болельщик "Зенита" Михаил Боярский отреагировал на назначение Паоло Ваноли главным тренером "Спартака".
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