"Черчесов может сменить Слуцкого? Бред полный", - цитирует Сайманова Sport24.
Информация о возможном назначении экс-тренера сборной в "Рубин" появилась 17 декабря. Сообщалось, что "Рубин" рассматривает его кандидатуру на смену Леониду Слуцкому.
Кроме того, сегодня стало известно, что Черчесов с большой долей вероятности возглавит венгерский "Ференцварош".
После 18 туров РПЛ в активе "Рубина" 22 очка и 10-е место в турнирной таблице. Клуб в 3-х очках от зоны стыковых матчей.
В "Рубине" прокомментировали слухи о том, что Черчесов сменит Слуцкого
Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов опроверг возможное назначение Станислава Черчесова в казанский клуб.
Фото: Матч ТВ