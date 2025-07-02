Медведев: не устаю повторять, что две судейские ошибки повлияли на чемпионскую гонку

- Не устаю повторять, что два нарушения повлияли на чемпионскую гонку — это гол из офсайда в матче "Спартак" — "Зенит" и нарушение на Венделе, после которого мы пропустили в матче "Локомотив" — "Зенит". Думаю, все надеются, что судейство будет более профессиональным и объективным.
Напомним, в минувшем сезоне "Зенит" финишировал на втором месте в турнирной таблице и прервал свою серию из шести чемпионств подряд. Сине-бело-голубые отстали от "Краснодара", завоевавшего золотые медали российской Премьер-лиги, на одно очко. Тройку призеров замкнул московский ЦСКА, завершивший чемпионат на третьей строчке.
Новый сезон РПЛ петербургская команда начнет домашним матчем против "Ростова", который пройдет в период с 18 по 21 июля на "Газпром Арене".
Источник: "РИА Новости"