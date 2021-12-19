Шварц высказался о планах "Динамо" на зимнее трансферное окно

Шварц ушел от прямого ответа на вопрос о том, сколько приобретений сделает "Динамо" зимой. При этом, по его словам, в клубе постоянно размышляют над усилением состава.
"Сколько новичков жду зимой? Ожидаемый вопрос. И, естественно, в "Динамо" постоянно размышляют - как можем укрепить состав зимой, как - следующим летом. Главное - соответствие критериям. Чтобы новичок подходил под наш стиль, имел желание играть в тот футбол, в который мы играем, быть сильнее тех, кто уже есть в составе", - сказал Шварц.
Отметим, что "Динамо" располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата России после 18 туров. В запасе команды Шварца 36 очков. От пребывающего во главе таблицы "Зенита" "Динамо" отделяют два очка.
Источник: Спорт-Экспресс
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Фото: "Динамо"