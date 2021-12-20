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СМИ: "Химки" ведут переговоры с нападающим сборной Узбекистана Сергеевым

Нападающий "Тобола" и сборной Узбекистана Игорь Сергеев может продолжить карьеру в РПЛ.
Фото: uz-sport.com
По информации источника, переговоры с Сергеевым ведут подмосковные "Химки".

Нападающий Игорь Сергеев выступает за "Тобол". В минувшем розыгрыше чемпионата Казахстана 28-летний футболист провел 25 матчей, в которых забил 11 мячей и стал автором 2 голевых передач. Контракт Сергеева с "Тоболом" рассчитан до конца 2021 года. Портал transfermarkt оценивает стоимость форварда в 1,7 млн евро.

Игорь Сергеев в составе сборной Узбекистана провел 59 матчей, на его счету 17 голов.

"Химки" ушли на зимний перерыв на последнем, 16-м месте, в таблице РПЛ. В активе подмосковной команды 14 очков в 18 матчах.

Источник: Metaratings


Теги: Химки Тобол Российские трансферы
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