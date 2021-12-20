Газизов: переговоры со "Спартаком" по Урунову пока не ведутся

Гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов высказался о планах клуба по работе на трансферном рынке зимой.

Фото: РПЛ





"Покинет ли клуб Мориц Бауэр? Еще неизвестно. Планы "Уфы" на трансферное окно? Мы будем искать соответствующих футболистов согласно нашим финансовым условиям. По бюджету пока точного понимания нет. Ведутся ли переговоры со "



Отметим, что "



Источник: В частности, Газизов ответил на вопросы о будущем защитника Морица Бауэра и полузащитника Остона Урунова."Покинет ли клуб Мориц Бауэр? Еще неизвестно. Планы "Уфы" на трансферное окно? Мы будем искать соответствующих футболистов согласно нашим финансовым условиям. По бюджету пока точного понимания нет. Ведутся ли переговоры со " Спартаком " по Остону Урунову? Нет, пока преждевременно", - сказал Газизов.Отметим, что " Уфа " занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ по итогам 18 туров чемпионата. В активе команды Алексея Стукалова 16 набранных очков.Источник: Sport24