"Самое главное - играть на уровне РПЛ. После дебюта за "Спартак" я почувствовал этот уровень - и теперь не хочется опускать планку. Конечно, для меня приоритет - играть за "Спартак", я с детства привязан к красно-белым цветам.
Но для того, чтобы карьера правильно развивалась, нужно играть как можно чаще. Так что для меня одна из ближайших целей — выйти в старте и забить гол в РПЛ", - цитирует Мельникова "РБ Спорт".
Мельников дебютировал за основную команду в матче против "Уфы" в 16-м туре, на 76-й минуте заменив Александра Ломовицкого. Этот матч пока остается единственным для воспитанника красно-белых в РПЛ.
В текущем розыгрыше ФНЛ Мельников, которому в этом году исполнилось 19, сыграл за "Спартак-2" 21 матч, забил 3 мяча и отдал 1 голевую передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года. Прямо сейчас стоимость полузащитника оценивается порталом Transfermarkt в 350 тысяч евро.
Мельников: после дебюта за "Спартак" почувствовал уровень РПЛ - теперь не хочется опускать планку
Полузащитник "Спартака" Степан Мельников рассказал о своем дебюте в нынешнем розыгрыше РПЛ.
Фото: РПЛ