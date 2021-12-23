"Я не буду комментировать вопросы по Камоцци. Когда у нас будет полностью сформирован спортивный блок, всё озвучим. Это произойдет после новогодних праздников. Камоцци приезжал и сопровождал Ваноли. Что касается его деятельности, он внес лепту в комплектование команды", - приводит слова Мележикова "Матч ТВ".
Сегодня о возможном уходе Камоцци сообщил журналист Максим Фридман в своем телеграм-канале. По его информации Камоцци посчитал, что в клубе стабилизировалась ситуация после назначения Луки Каттани на пост спортивного директора.
Ранее Франко Камоцци считался "тайным советником" жены владельца "Спартака" Заремы Салиховой. С ним связывали трансфер Максимилиано Кофрие в клуб и несколько других решений.
Сам Камоцци сегодня выложил пост в сторис инстаграма, в котором поблагодарил "Спартак" и написал "New challenge is coming" (прим. Грядет новый вызов).
Мележиков - о возможном уходе Камоцци: все озвучим, когда полностью будет сформирован спортивный блок
Генеральный директор "Спартака" Евгений Мележиков прокомментировал слухи об уходе Франко Камоцци, который считался консультантом московского клуба.
Фото: ФК "Спартак"