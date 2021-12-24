Напомним, ранее в интервью 33-летний форвард выразил готовность пойти на примирение с наставником национальной команды Валерием Карпиным ради игры за сборную.
"При Дзюбе конкуренция повысится. И другие будут за ним тянуться, еще лучше тренироваться. Дзюба может быть лидером команды. Он напоминает мне Лукаку. Заметьте, Артем при таком росте мало того что забивает, но и диспетчерские функции выполняет. Такими игроками, как Дзюба, не разбрасываются", - цитирует Грозного РБ Спорт.
Артем Дзюба попал в расширенный список сборной России на октябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022, но отказался от приглашения, сославшись на плохую физическую форму. Отметим, что Дзюба не вызывался на игры национальной команды в сентябре и ноябре.
В текущем сезоне 33-летний футболист провел 24 матча за "Зенит", в которых забил 10 голов и стал автором 9 результативных передач. В общей сложности за петербургский клуб Дзюба провел 232 матча и забил 105 мячей.
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Грозный: Дзюба напоминает мне Лукаку. Такими игроками не разбрасываются
Бывший тренер "Спартака" Вячеслав Грозный высказался по поводу возможного возвращения форварда "Зенита" Артема Дзюбы в сборную России.
Фото: ФК "Зенит"