Газизов: проверка "Спартака" по переходам Кокорина и Урунова? Мне скрывать нечего

Бывший гендиректор "Спартака" Шамиль Газизов отреагировал на заявление владельца московского клуба Леонида Федуна.
Фото: "Спартак"
"Наконец-то Леонид Федун ведет со мной диалог после увольнения. Правда, жалко, что через СМИ. То, что "Спартак" хочет провести любые проверки - это их право. Мне скрывать нечего", - заявил Газизов.

Напомним, ранее Федун сообщил, что "Спартак" может обратиться в правоохранительные органы, чтобы была проведена проверка законности выплат агентам при переходах в клуб форварда Александра Кокорина и полузащитника Остона Урунова. Оба трансфера были осуществлены во время нахождения Газизова в должности генерального директора "Спартака".

Источник: Чемпионат

Федун: Газизов выбрал быстрый заработок на сделках по Кокорину и Урунову вместо долголетней работы со "Спартаком"


Теги: Газизов Спартак Федун
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится

Последние новости

Источник: "Зенит" рассматривает возможность трансфера 19-летнего защитника "Эмполи"
Газизов опять против Федуна: требует 10% акций, миллиардер в ответ грозит проверить комиссии Кокорина и Урунова 2
Газизов - о словах Федуна: все рассмотрит суд. По-другому действовать уже нельзя
Сафонов признан игроком года в сборной России 2
Спортивный юрист: Федун обещал Газизову в расписке 1 млн евро и 10% акций "Спартака". Это не простая бумажка 6
Газизов: проверка "Спартака" по переходам Кокорина и Урунова? Мне скрывать нечего 1
Федун: Газизов выбрал быстрый заработок на сделках по Кокорину и Урунову вместо долголетней работы со "Спартаком" 7
Источник: сумма трансфера Ботхейма в "Краснодар" может достигнуть 10 млн евро 1
Юрист "Спартака" призвала Газизова обсудить его требования к клубу 5
Калиниченко усомнился в целесообразности перехода Пруцева в "Спартак" 4
Премьер-министр Мишустин рассказал о безвизовом въезде в Россию на финал Лиги чемпионов 1
Трансферная стоимость Криштиану Роналду упала на 10 миллионов евро 1
Казанский "Рубин" выпустил "Не новогодний клип". Игроки и Слуцкий поют Last Christmas (видео) 2
Источник: Федун обещал Газизову 10% акций "Спартака" 8
Грозный: Дзюба напоминает мне Лукаку. Такими игроками не разбрасываются 13
"Спартак" получил новый иск от Газизова на 101 миллион рублей 2
"А справятся ли они только проигрывать?" Ургант - о предложении штрафовать игроков сборной России за плохую игру 4
Источник: "Спартак" подпишет еще двух игроков в зимнее трансферное окно 11
Газизов заявил, что при найме на работу Федун обещал ему акции "Спартака" 13
Хомич: у Дзюбы длинный язык, в "Спартаке" гонял его подсрачниками 11
Полузащитник "Крыльев Советов" Пруцев может перейти в "Спартак" 9
Совет Федерации одобрил закон о введении Fan ID 11
Агент Комличенко: пришли в "Ростов", чтобы вернуться в сборную 2
Нападающий дортмундской "Боруссии" Холланд поздравил Ботхейма с переходом в "Краснодар"
СМИ: "Зенит" продолжает переговоры с Суторминым о новом контракте 1
"Магнус с нами!" "Ростов" показал момент подписания контракта с Кнудсеном (фото)
"Севилья" готова побороться с "Барселоной" за Кавани
Индзаги: хотелось, чтобы "Интер" избежал встречи с "Ливерпулем" в Лиге чемпионов
Агент Николсона: у Шамара есть долгосрочная цель - перейти в более статусную лигу или клуб 11
Артета высказался о конфликте с Обамеянгом 1
Все новости
-