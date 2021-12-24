"Наконец-то Леонид Федун ведет со мной диалог после увольнения. Правда, жалко, что через СМИ. То, что "Спартак" хочет провести любые проверки - это их право. Мне скрывать нечего", - заявил Газизов.
Напомним, ранее Федун сообщил, что "Спартак" может обратиться в правоохранительные органы, чтобы была проведена проверка законности выплат агентам при переходах в клуб форварда Александра Кокорина и полузащитника Остона Урунова. Оба трансфера были осуществлены во время нахождения Газизова в должности генерального директора "Спартака".
Источник: Чемпионат
Федун: Газизов выбрал быстрый заработок на сделках по Кокорину и Урунову вместо долголетней работы со "Спартаком"
Газизов: проверка "Спартака" по переходам Кокорина и Урунова? Мне скрывать нечего
Бывший гендиректор "Спартака" Шамиль Газизов отреагировал на заявление владельца московского клуба Леонида Федуна.
Фото: "Спартак"